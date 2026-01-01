الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حصاد الأبنية التعليمية في سوهاج 2025، تسليم 15 مدرسة جديدة بتكلفة 433.8 مليون جنيه

تسليم 15 مدرسة جديدة
تسليم 15 مدرسة جديدة بتكلفة 433.8 مليون جنيه
18 حجم الخط

قال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إن عام 2025 المنقضي، شهد 31 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت مليار و178 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من 15 مدرسة، وتسليمها بتكلفة 433 مليون و848 ألف جنيه، وقد وفرت 276 فصلا دراسيا، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل أعداد المدارس التي تعمل لفترتين، مع الالتزام بالكثافة العددية للفصول.

تسليم 15 مدرسة جديدة بتكلفة 433.8 مليون وجار العمل في 16 مدرسة  

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه جار العمل في 13 مدرسة أخرى، بتكلفة 598 مليون جنيه، سوف تساهم في توفير 229 فصلا دراسيا جديدا، كما تم إسناد مدرستين، بتكلفة 21 مليون و25 ألف جنيه، لتوفر 17 فصلا دراسيا، وجار استلام موقع مدرسة أخرى بتكلفة 125.06 مليون جنيه، توفر 28 فصلا دراسيا.

 

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2025م شهد تسليم 5 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 126 مليون و288 ألف جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 67 مليون و470 ألف جنيه، كما تم تسليم 2 مدرسة بمركز أخميم، بتكلفة 37 مليون و570 ألف جنيه، وكذلك تسليم 2 مدرسة بمركز جهينة، بتكلفة 116 مليون و994 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز المنشأة، بتكلفة 11 مليون و661 ألف جنيه، كما تم تسليم مدرسة أيضا بمركز طهطا، بتكلفة 21 مليون و157 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز البلينا، بتكلفة 29 مليون و670 ألف جنيه، وكذا تسليم مدرسة بمركز جرجا، بتكلفة 23 مليون و40 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مدير عام هيئة الابنية التعليمية مدير عام هيئة الابنية مركز دار السلام محافظ سوهاج قطاع الابنية التعليمية جودة العملية التعليمية

مواد متعلقة

الموافقة على إنشاء شركة "جامعة سوهاج" لدعم الابتكار والخدمات التعليمية واستثمار الأصول

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

بالأرقام، الحصر العددي بـ 7 دوائر انتخابية في جولة الإعادة بسوهاج

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بحي غرب وشرق

غرفة عمليات سوهاج: انتظام عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب دون معوقات

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بأخميم وساقلتة

انتخابات النواب 2025، إقبال متوسط على لجنة عبد الحميد رضوان بسوهاج (فيديو)

غرفة عمليات سوهاج تتابع سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب

الأكثر قراءة

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق وأمطار خفيفة بالقاهرة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads