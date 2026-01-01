حصاد الأبنية التعليمية في سوهاج 2025، تسليم 15 مدرسة جديدة بتكلفة 433.8 مليون جنيه

18 حجم الخط

قال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إن عام 2025 المنقضي، شهد 31 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت مليار و178 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من 15 مدرسة، وتسليمها بتكلفة 433 مليون و848 ألف جنيه، وقد وفرت 276 فصلا دراسيا، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل أعداد المدارس التي تعمل لفترتين، مع الالتزام بالكثافة العددية للفصول.

تسليم 15 مدرسة جديدة بتكلفة 433.8 مليون وجار العمل في 16 مدرسة

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه جار العمل في 13 مدرسة أخرى، بتكلفة 598 مليون جنيه، سوف تساهم في توفير 229 فصلا دراسيا جديدا، كما تم إسناد مدرستين، بتكلفة 21 مليون و25 ألف جنيه، لتوفر 17 فصلا دراسيا، وجار استلام موقع مدرسة أخرى بتكلفة 125.06 مليون جنيه، توفر 28 فصلا دراسيا.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2025م شهد تسليم 5 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 126 مليون و288 ألف جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 67 مليون و470 ألف جنيه، كما تم تسليم 2 مدرسة بمركز أخميم، بتكلفة 37 مليون و570 ألف جنيه، وكذلك تسليم 2 مدرسة بمركز جهينة، بتكلفة 116 مليون و994 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز المنشأة، بتكلفة 11 مليون و661 ألف جنيه، كما تم تسليم مدرسة أيضا بمركز طهطا، بتكلفة 21 مليون و157 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز البلينا، بتكلفة 29 مليون و670 ألف جنيه، وكذا تسليم مدرسة بمركز جرجا، بتكلفة 23 مليون و40 ألف جنيه.

