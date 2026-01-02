حصاد 2025، تنفيذ 50 مشروعا بتكلفة نصف مليار جنيه في قطاع الطرق بسوهاج

18 حجم الخط

قال اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال عام 2025م، بلغت 499 مليونا و150 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

حصاد 2025 الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة نصف مليار جنيه في قطاع الطرق بسوهاج

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال عام 2025 الماضي من إنجاز 50 مشروعا للرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بإجمالي أطوال بلغت 146.7 كيلومتر.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وحركة النقل الداخلية، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.

وأضاف اللواء عبد الفتاح سراج أن من أولويات العمل خلال خطة العام الجديد، تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها، خاصة في مداخل القرى الرئيسية، والمحاور المرورية التي تشهد كثافات في حركة النقل عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.