حصاد 2025، تنفيذ 50 مشروعا بتكلفة نصف مليار جنيه في قطاع الطرق بسوهاج

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف
قال اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال عام 2025م، بلغت 499 مليونا و150 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

حصاد 2025 الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة نصف مليار جنيه في قطاع الطرق بسوهاج

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال عام 2025 الماضي من إنجاز 50 مشروعا للرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بإجمالي أطوال بلغت 146.7 كيلومتر.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وحركة النقل الداخلية، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.

وأضاف اللواء عبد الفتاح سراج أن من أولويات العمل خلال خطة العام الجديد، تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها، خاصة في مداخل القرى الرئيسية، والمحاور المرورية التي تشهد كثافات في حركة النقل عليها.

الحد من الحوادث اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تشجيع الاستثمار خلال عام 2025 محافظة سوهاج محاور مرورية جديدة مشروعات الطرق والكبارى مديرية الطرق والنقل محافظ سوهاج

