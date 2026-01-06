حضور كثيف للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في دير الأنبا سمعان الخراز (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهد دير الأنبا سمعان الخراز بمنطقة المقطم حضورا كثيفا من الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في أجواء روحية اتسمت بالفرح والبهجة.

وتوافد الآلاف على الدير للمشاركة في الصلوات والاحتفالات الدينية، وسط تنظيم محكم وإجراءات لتسهيل حركة الدخول، ما عكس مكانة الدير كأحد أبرز المواقع الدينية التي يقصدها الأقباط في هذه المناسبة.

وجاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ليؤكد على عمق الروابط الروحية والاجتماعية، ويعكس مشاعر المحبة والسلام التي تميز هذه المناسبة لدى جموع المحتفلين.



حضور وزاري ودبلوماسي وفني لقداس عيد الميلاد المجيد



فيما شهد قداس عيد الميلاد المجيد، الذي أُقيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضورًا رسميًا رفيع المستوى، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وحضر القداس عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم خالد عبد الغفار وزير الصحة، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسامح الحنفي وزير الطيران، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشهد القداس حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الفنانة لقاء سويدان، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إلى جانب سفير فرنسا لدى مصر، في مشهد عكس روح التآخي والمشاركة الوطنية في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.