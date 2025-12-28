غرفة عمليات سوهاج: انتظام عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب دون معوقات

18 حجم الخط

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة محافظة سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير انتخابات النواب الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع لانتخابات الإعادة للجان الملغاة في المرحلة الأولى.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الإنتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات مع بداية اليوم الثاني، في جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 586 لجنة على مستوى 7 دوائر انتخابية بالمحافظة، لاستقبال 3 مليون و21 ألف 228 ناخب وناخبة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة من خلال خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.