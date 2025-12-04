انتخابات النواب 2025، إقبال السيدات وذوي الهمم على اللجان في الـ 7 دوائر الملغاة بسوهاج (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجان الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى الملغاة لانتخابات مجلس النواب بسوهاج تزايدًا ملحوظا في إقبال السيدات وكبار السن وذوي الإعاقة على التصويت خاصة في قرى دوائرة طهطا وجهينة وطما ودار السلام.

إقبال السيدات على الانتخابات في اليوم الثاني في 7 دوائرة الملغاة بسوهاج

توافدت السيدات أمام مقار اللجان، وسط تنظيم أمني جيد وتسهيلات من جانب الموظفين داخل اللجان لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم وطوابير ممتدة في عدد من اللجان وتعود الزيادة مع اقتراب ساعات الغلق.

وتواصل اللجان أعمالها فى اليوم الثانى حتى التاسعة مساءً، فيما تتابع غرفة العمليات بالمحافظة كافة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة للتعامل العاجل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ.

يذكر أن أنطلق التصويت فى الساعة التاسعة صباحًا في 550 مقرا إنتخابيا و586 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و375 ألف 700 ناخب ممن لهم حق التصويت في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج.

