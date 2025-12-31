الموافقة على إنشاء شركة "جامعة سوهاج" لدعم الابتكار والخدمات التعليمية واستثمار الأصول

18 حجم الخط

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات، منها: إنشاء شركة جامعة سوهاج لدعم الابتكار والخدمات التعليمية واستثمار الأصول المعنوية.

كما تمت الموافقة على عقد مذكرة تفاهم مع كلٍّ من جامعة نيجني نوفغورود اللغوية بروسيا، في مجال تدريس اللغتين العربية والروسية وتبادل الطلاب والمشروعات البحثية، والتعاون مع جامعة إسكي شهير بتركيا في مجال الهندسة والتكنولوجيا من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والمشروعات البحثية، والموافقة أيضًا على التعاون مع جامعة سافيثا للعلوم الطبية والتقنية بدولة الهند بشأن التعاون في مجال الطب وطب الأسنان والتمريض.

قرارات مجلس جامعة سوهاج

وقال النعماني: إن المجلس وافق أيضًا على عقد عدد من المؤتمرات، وهي: المؤتمر العلمي الأول بعنوان "القانون وتشجيع الاستثمار بالتطبيق على صعيد مصر"، والمؤتمر المصري "للشفة الأرنبية وشق الحلق" خلال الفترة من ٢٣ و٢٤ يناير بالقاهرة، واستضافة الدكتور براين سمرلاند، استشاري جراحة الشفة الأرنبية بمستشفى أورموند بإنجلترا، وعقد مؤتمر التخدير تحت عنوان "التخدير الآمن في مصر العليا" يومي ٢٦ و٢٧ مارس بقاعة قناة السويس بالجامعة بهدف مواكبة التقدم في سبل التخدير ومعرفة طرق التعامل الحديث مع مرضى العناية المركزة وأدوية التخدير الحديثة، بالإضافة إلى عقد المؤتمر الأول لشباب باحثي كلية الحقوق بعنوان "الإشكاليات القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي"، وعقد المؤتمر السنوي بقسم المسالك البولية بالمشاركة مع قسم المسالك بجامعة قنا في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يناير القادم، إلى جانب الموافقة على عقد المؤتمر الدولي البيئي الرابع تحت عنوان "نحو بيئة خضراء ومستقبل مستدام: التحديات البيئية المعاصرة ومسارات المواجهة"، خلال شهر أبريل ٢٠٢٦.

إنشاء مجلة متخصصة محكمة خاصة بالابتكار وريادة الأعمال وإدراجها

وأضاف النعماني أنه تمت الموافقة على إنشاء مجلة متخصصة محكمة خاصة بالابتكار وريادة الأعمال وإدراجها في القواعد البحثية المتخصصة، والموافقة على اعتماد وثيقة سياسة حماية الملكية الفكرية للباحثين الخاصة بالجامعة، وأيضًا تنفيذ عدد من التدريبات بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة خلال إجازة منتصف العام للطلاب والخريجين على أن تكون البرامج هي: تقنيات

تحاليل معامل التربة والمياه، إنتاج السماد العضوي الصناعي، تكنولوجيا الزراعة المائية، الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

ونوه إلى موافقة المجلس أيضًا على تفعيل لائحة كلية التمريض مرحلة الدراسات العليا المسار الأكاديمي بنظام الساعات المعتمدة بجميع الأقسام وبدء الدراسة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه خلال شهر فبراير، ووضع خطة الدعم الفني لكليات الجامعة وبرامجها التعليمية للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد لتأهيلها للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.