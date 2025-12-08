الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية
18 حجم الخط

 تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة سوهاج، والمركز التكنولوجي بحي غرب، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الملفات.

محافظ سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية بمدينة سوهاج وحي غرب ويوجه بالتحقيق في تأخير بعض طلبات المواطنين

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية

 وخلال تفقده للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة سوهاج، لاحظ المحافظ وجود تأخير في إنهاء بعض طلبات المواطنين، وعدم الالتزام بالمدد الزمنية المقررة لتقديم الخدمة، وعلى الفور قرر إحالة مدير المركز التكنولوجي وأحد العاملين به إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.

محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بمنظومة العمل  داخل المراكز التكنولوجية

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بمنظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتحقيق الانضباط والشفافية، وسرعة الرد على طلبات المواطنين، وتقديم الخدمة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة.

 

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي غرب سوهاج، واطمأن على انتظام العمل به، وتأكد من تنفيذ توجيهاته السابقة بوضع لوحة إرشادية موضح بها جميع المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع أي تلاعب.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة داخل المراكز التكنولوجية، وحسن معاملة المواطنين، مع الاستمرار في المتابعة اليومية لأداء العاملين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير المركز التكنولوجى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ميدانية مفاجئة مستوى الخدمات المقدمة للمركز التكنولوجي غرب سوهاج جولة ميدانية مفاجئة تفقد سير العمل

مواد متعلقة

إعلان نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثامنة بدار السلام بسوهاج (فيديو)

انتخابات النواب 2025، إقبال السيدات وذوي الهمم على اللجان في الـ 7 دوائر الملغاة بسوهاج (صور)

محافظ سوهاج يتفقد عددًا من لجان انتخابات النواب بجهينة وطهطا

إقبال ملحوظ على اللجان في ثاني أيام انتخابات النواب بدار السلام بسوهاج (فيديو وصور)

رئيس جامعة سوهاج يتابع مبنى الخدمات بمستشفى الجراحات التخصصية

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (صور)

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب في 7 دوائر ملغاة

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

سارة خليفة لـ القاضي: الحبس جابلي اكتئاب عايزة طبيب نفسي

تأجيل محاكمة الجنايني المتهم بالتعدي على تلاميذ المدرسة الدولية بالاسكندرية للغد

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads