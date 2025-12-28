محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بحي غرب وشرق

18 حجم الخط

واصل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، حيث تفقد عددًا من اللجان الفرعية بحي غرب، وحي شرق، ومركز سوهاج، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير التسهيلات اللازمة للقضاة والمشرفين والناخبين.

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد لجنتي مدرسة البطل علي عثمان الإعدادية بحي شرق، ثم لجنة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية، ولجنة معهد الروافع الإبتدائي الأزهري، بمركز سوهاج.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من المستشارين رؤساء اللجان على توافر جميع الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وانضباط.

والتقى المحافظ خلال تفقده اللجان عددا من الناخبين، واطمأن المحافظ منهم على توفير جميع التيسيرات اللازمة، ومنها تندات لحمايتهم أشعة الشمس، وتوافر الكراسي المتحركة خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بما يضمن سهولة مشاركتهم في العملية الانتخابية دون عوائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.