جاهزية 48 مقرا بالدائرة السابعة في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات النواب غدا

أعلنت محافظة سوهاج عن جاهزية 48 مقر انتخابي بإجمالي 55 لجنة فرعية بنطاق الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة البلينا، لاستقبال 354 ألف 447 ناخب وناخبة، ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب خلال جولة الإعادة، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 3 و4 من شهر يناير الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب قرار محكمة القضاء الاداري بإعادة الإنتخابات بالدائرة السابعة بالبلينا وتتم المنافسة بين أربعة مرشحين للفوز بمقعدين

جاهزية 48 مقرا انتخابيا بالدائرة السابعة بالبلينا بسوهاج لانطلاق جولة الإعادة بانتخابات النواب غدا

ومن جانبه شدد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، ومراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سُبل الدعم اللازمة لعملية تصويت المواطنين.

وقال "سراج" إن المقار الإنتخابية جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى جاهزية غُرفة العمليات الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومجالسها القروبة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدا على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان والمقار الانتخابية.

ولفت محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين، مضيفًا أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توافر كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

