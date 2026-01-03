السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب، فجر اليوم، داخل محل ملابس يقع بأول شارع ناصر، بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق بمحل ملابس أسفل عقار سكني بشارع ناصر بجوار مترو شبرا الخيمة



وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل محل ملابس بمنطقة شارع ناصر مدينة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق لقربه من مترو شبرا الخيمة

وتمكنت قوات الإطفاء من فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي عن العقار، ومحاصرة النيران والسيطرة عليها في وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى الأدوار العليا أو المحال والعقارات المجاورة، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر أكبر.

وأسفر الحريق عن تلفيات مادية داخل محل الملابس بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة، فيما لم تُسجل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو قاطني العقار، وتمت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر، مع الاستماع لأقوال شهود العيان ومالك المحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.