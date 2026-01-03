السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة

حريق محل بالقرب من
حريق محل بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

 تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب، فجر اليوم، داخل محل ملابس يقع بأول شارع ناصر، بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق، دون وقوع أي إصابات بشرية.

 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة، ندوة بمياه القليوبية

رئيس صرف صحي القليوبية يستعرض جهود التعامل مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية

السيطرة على حريق بمحل ملابس أسفل عقار سكني بشارع ناصر بجوار مترو شبرا الخيمة


 وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل محل ملابس بمنطقة شارع ناصر مدينة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

 

فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق لقربه من مترو شبرا الخيمة 
وتمكنت قوات الإطفاء من فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي عن العقار، ومحاصرة النيران والسيطرة عليها في وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى الأدوار العليا أو المحال والعقارات المجاورة، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر أكبر.
وأسفر الحريق عن تلفيات مادية داخل محل الملابس بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة، فيما لم تُسجل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو قاطني العقار، وتمت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر، مع الاستماع لأقوال شهود العيان ومالك المحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية محطة مترو شبرا الخيمة محطة مترو شبرا مدينة شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية شبرا الخيمة

مواد متعلقة

بعد تقليل سرعة القطارات، انتظام حركة مترو الخط الأول في غضون 3 أيام

المشدد 6 سنوات لسائق وطالب لاتجارهما بالمخدرات في القليوبية

مصرع شخص سقط من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة

3 سنوات سجن وغرامة لسائق ضبط تحت تأثير المخدرات في شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

ننشر النص الكامل، الشيوخ يناقش تعديل قانون ضريبة العقارات غدا

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت 3-1-2026

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

أخبار مصر: مدبولي في الأقصر، مؤشرات قيام أمريكا بعمل عسكري كبير، قصة سيدة المنوفية التي حاولت إلقاء أطفالها أمام القطار

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

انتخابات النواب، طوابير أمام لجنة زايد في بولاق الدكرور (صور)

السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads