تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة، ندوة بمياه القليوبية

تحت رعاية المهندس محمد إبراهيم فودة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظة القليوبية تنظم ندوة توعوية حول تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة.

تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة..ندوة بمياه القليوبية 


في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على رفع كفاءة العاملين والحفاظ على سلامتهم، وتحت رعاية المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، نظمت الشركة ندوة توعوية للعاملين بعنوان «تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل داخل هذه المناطق، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة.
وحاضر في الندوة الكيميائية عزيزة عبد العزيز، مفتش السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالقليوبية، حيث تناولت خلال محاضرتها مفهوم المناطق المحصورة والمغلقة، وأهم المخاطر المحتملة داخلها، وسبل تأمين بيئة العمل قبل وأثناء تنفيذ الأعمال، مؤكدة على أهمية اتباع إجراءات السلامة المعتمدة، وإجراء التقييم المسبق للمخاطر، والالتزام باستخدام مهمات الوقاية الشخصية.

شركة مياه القليوبية، خطة شاملة لتأهيل وتدريب العاملين
وأضافت أن تأمين بيئة العمل داخل المناطق المحصورة والمغلقة يسهم بشكل مباشر في تقليل الحوادث والإصابات، ويحافظ على سلامة العاملين، فضلًا عن دوره في تحسين كفاءة الأداء ورفع المستوى المهني للعاملين داخل مواقع العمل المختلفة.
كما تضمنت الندوة بـمياه القليوبية شرحًا للإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، وآليات الإنقاذ والتدخل السريع، وطرق التعامل الآمن مع المخاطر المحتملة داخل المناطق المحصورة والمغلقة.
وأكدت الشركة أن تنظيم هذه الندوات يأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل وتدريب العاملين، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع مواقع العمل، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستدامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية
