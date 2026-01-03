الدوري الإماراتي، الجزيرة يتأخر أمام شباب الأهلي بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإماراتي، انتهى الشوط الأول من مباراة الجزيرة أمام شباب أهلي دبي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل هدف التقدم لصالح شباب أهلي دبي اللاعب سلطان عادل في الدقيقة 36 من اللقاء

تشكيل الجزيرة ضد شباب الأهلي

دخل فريق الجزيرة الإماراتي مباراته أمام شباب أهلي دبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: محمد ربيع – محمد النني – محمد العطاس – خليفة الحمادي.

خط الوسط: مامادو كوليبالي – عبد الله رمضان – ريتشارد أوكونور.

خط الهجوم: جوسينس – برونو كونسيساو – فينيسيوس ميلو.



تشكيل شباب الأهلي ضد الجزيرة

فيما دخل فريق شباب أهلي دبي مباراته أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ماتيوس هنريكي – بوجدان بلانيتش – رينان فيكتور– كوان سانتوس.

خط الوسط: ماكسيموفيتش – برينو – فيدريكو كارتابيا.

خط الهجوم: جوليرمي بالا – يوري سيزار – ماتيوس ليما.

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

ويحتل الجزيرة صاحب الأرض والضيافة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، ويعيش الفريق فترة استقرار جيدة، حيث لم يخسر في آخر 5 مباريات بالمسابقة، ويسعى لكسر عقدة شباب الأهلي التي استمرت في المواجهات الأخيرة.

ويتواجد شباب الأهلي في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، لكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين (لعب 8 مباريات فقط)، ويُعد الفريق الأقوى دفاعيًا هذا الموسم، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط حتى الآن.

