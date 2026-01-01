المشدد 6 سنوات لسائق وطالب لاتجارهما بالمخدرات في القليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على سائق وطالب، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة «هيروين وأحد مشتقات الإندازول كاريبوكساميد» بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض «مطواة» بدون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لسائق وطالب للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وكانت النيابة العامة بـ محافظة القليوبية أحالت المتهمين:-"أحمد أ. أ. ا." ٤٦ سنة - سائق، مقيم - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف م. ع. ع." ٢٠ سنة - طالب - مقيم شبرا الخيمة، في الجنابة رقم ٢١٣٥٥ لسنة ٢٠٢٥ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٨٠٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب مدينة بنها، لأنهما في يوم ٢١ / ٧ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرين مخدرين “هيروين، أحد مشتقات الاندازول كاريو كساميد”، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح لها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة).

