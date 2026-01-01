الخميس 01 يناير 2026
حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق وطالب لاتجارهما بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على سائق وطالب، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة «هيروين وأحد مشتقات الإندازول كاريبوكساميد» بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض «مطواة» بدون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

تفحم جثمانه بالكامل، التحقيق في مصرع شخص في حريق سيارة ملاكي بطريق شبرا–بنها الحر بالقليوبية

المشدد 6 سنوات لسائق وطالب للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وكانت النيابة العامة  بـ محافظة القليوبية أحالت المتهمين:-"أحمد أ. أ. ا." ٤٦ سنة - سائق،  مقيم - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف م. ع. ع." ٢٠ سنة - طالب - مقيم شبرا الخيمة، في الجنابة رقم ٢١٣٥٥ لسنة ٢٠٢٥ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٨٠٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب مدينة  بنها، لأنهما في يوم ٢١ / ٧ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرين مخدرين “هيروين، أحد مشتقات الاندازول كاريو كساميد”، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح لها قانونًا. 

وتابع أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة).

جنايات شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية قسم ثان شبرا قسم ثان شبرا الخيمة قسم ثانى شبرا الخيمه محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

