إخلاء سبيل المتهمين في واقعة حفل زفاف كروان مشاكل بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة حفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل، على ذمة القضية، بعد سداد الكفالة المالية المقررة.

وأمرت بتوقيع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه على المتهمين الرئيسيين في الواقعة، فيما تم تغريم مالك قاعة الأفراح وشقيقه مبلغ 10 آلاف جنيه، بسبب إدارة القاعة بدون ترخيص، مع إخلاء سبيل الجميع على ذمة القضية.

وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها قاعة أفراح بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أثناء حفل زفاف صانع المحتوى، والتي تضمنت تدافع عدد من الحضور، وحدوث بعض التلفيات داخل القاعة، إلى جانب اتهامات بالتحرش بالفتيات.

وفي ذات السياق، سبق أن كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية قطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديوهات تضمن تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم باشتعال النيران بسيارته.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم بإشتعال النيران بسيارته.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجارى وأثناء إقامة (صانع محتوى "له معلومات جنائية") يدعي كروان مشاكل حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية، قام عدد من المواطنين بالتجمع لالتقاط الصور معه بالقاعة، مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها، تم ضبط12 شخصا) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.

كما تبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص)، وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرز منها واشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

