الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة حفل زفاف كروان مشاكل بشبرا الخيمة

فرح كروان مشاكل،
فرح كروان مشاكل، فيتو
18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة حفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل، على ذمة القضية، بعد سداد الكفالة المالية المقررة.

تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة، ندوة بمياه القليوبية

محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية "القلج" إلى مدينة مستقلة

إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة حفل زفاف د كروان مشاكل

 

وأمرت بتوقيع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه على المتهمين الرئيسيين في الواقعة، فيما تم تغريم مالك قاعة الأفراح وشقيقه مبلغ 10 آلاف جنيه، بسبب إدارة القاعة بدون ترخيص، مع إخلاء سبيل الجميع على ذمة القضية.

وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها قاعة أفراح بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أثناء حفل زفاف صانع المحتوى، والتي تضمنت تدافع عدد من الحضور، وحدوث بعض التلفيات داخل القاعة، إلى جانب اتهامات بالتحرش بالفتيات.

وفي ذات السياق، سبق أن كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية قطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديوهات تضمن تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم باشتعال النيران بسيارته.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم بإشتعال النيران بسيارته.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجارى وأثناء إقامة (صانع محتوى "له معلومات جنائية") يدعي كروان مشاكل  حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية، قام عدد من المواطنين بالتجمع لالتقاط الصور معه بالقاعة، مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها، تم ضبط12 شخصا) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.

كما تبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص)، وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرز منها واشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة رئيس مباحث القليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظ القليوبية مباحث قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

مواد متعلقة

شعب كروان مشاكل.. واقع يكافئ التفاهة ويهمش القيمة

غلق قاعة أفراح غير مرخصة بشبرا الخيمة بعد مشاجرات خلال زفاف كروان مشاكل

القبض على 16 شخصا في مشاجرة بحفل زفاف كروان مشاكل

فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

اعتداء بسلاح أبيض على فرد أمن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات

مسلسلات رمضان 2026، عرض فن الحرب لـ يوسف الشريف على شاشات المتحدة

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

حسام المندوه ردًا على هشام توشكى: إفلاس سياسي ومهاترات لا تليق بالمشهد الديمقراطي

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

أصوات من السماء، تألق أحمد علي ومهنا ربيع بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads