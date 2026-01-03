بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

18 حجم الخط

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن "جاسوسا لواشنطن داخل حكومة فنزويلا" ساعد في اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، اليوم السبت.

قوات العمليات الخاصة الأمريكية ألقت القبض على مادورو

وقالت الصحيفة وفقا لمصادر مطلعة على العملية: إن “قوات العمليات الخاصة الأمريكية ألقت القبض على مادورو بمساعدة مصدر في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي آي إيه" داخل حكومة فنزويلا".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الشخص المذكور كان يراقب موقع مادورو خلال الأيام الماضية.

ترامب تابع عملية اعتقال مادورو بالبث الحي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن السبت، أنه تابع عملية اعتقال مادورو بالبث الحي، معتبرا بأنها كانت أشبه بـ"برنامج تليفزيوني"، ومؤكدا أن القوات الأميركية أخرجته من "حصن" شديد الحراسة.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "لم أر أمرا مماثلا من قبل. شاهدتها حرفيا كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة والعنف".

مروحيات نقلت الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى متن سفينة أمريكية

وأشار إلى أن مروحيات نقلت الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى متن سفينة أميركية، على أن يتم نقلهما لاحقا إلى نيويورك حيث يواجهان تهما جنائية تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات.

وأكد ترامب أنه أعطى الضوء الأخضر للعملية قبل 4 أيام، لكن تم إرجاؤها بسبب الظروف المناخية.

وقال: "كان مادورو في حصن. لم يقتل لنا أحد وهذا أمر مذهل"، مشيرا إلى أن "بعض الرجال أصيبوا، لكنهم عادوا ويفترض أن يكونوا بصحة جيدة جدا".

مساحة آمنة محاطة بالفولاذ

وأضاف: "كان (المكان) مزودا بأبواب من الفولاذ، مما يطلق عليه مساحة آمنة محاطة بالفولاذ. لم يغلق تلك المساحة. كان يحاول الدخول إليها لكن تمت مباغتته بشكل سريع للغاية إلى درجة أنه لم يتمكن من القيام بذلك".

وتابع: "كنا مستعدين ومزودين بمشاعل ضخمة لاختراق الفولاذ، لكننا لم نحتج إلى استخدامها".

