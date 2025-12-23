3 سنوات سجن وغرامة لسائق ضبط تحت تأثير المخدرات في شبرا الخيمة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم سائق 10 آلاف جنيه، لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وحيازته مخدرات بقصد التعاطي، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، محمد سيد عبد العال، أحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «محمد. ا. ح»، 31 عامًا، سائق، مقيم بمنطقة الأشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 19242 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2876 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم، بتاريخ 12 يوليو 2025، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قاد مركبة وهو واقع تحت تأثير مخدر، كما أحرز جوهرًا مخدرًا من نوع الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين، بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

