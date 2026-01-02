بعد واقعة حفل زفاف كروان مشاكل، غلق قاعات الأفراح المخالفة بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

أوضح مصدر مسؤول بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المحافظة أصدرت قرارًا بـغلق القاعات المقامة على ترعة الإسماعيلية، والممتدة بطول نحو 8 كيلومترات، بعد التأكد من مخالفاتها القانونية.



وأشار المصدر، إلى أن القاعات المخالفة تشمل غير المرخصة بالكامل، وأخرى لم تستكمل إجراءات التصالح لبنائها بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن عددًا من القاعات تم غلقها بالفعل، فيما يتم استكمال تنفيذ باقي القرارات على القاعات الأخرى لحين استيفاء الأوراق والتراخيص اللازمة.



وأكد المصدر أن المحافظة لن تسمح بأي مخالفات أو تهاون مع المخالفين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الانضباط وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع القاعات المخالفة.

وفي وقت سابق تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من تنفيذ قرار غلق قاعة الأفراح المقامة بدائرة القسم والتي شهدت حفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل لإدارتها بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها الأربعة لما شهدته من مشاجرات وتحرش بالفتيات.

غلق قاعة الأفراح التي شهدت حفل زفاف كروان مشاكل بشبرا الخيمة

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديوهات تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى كروان مشاكل والزعم باشتعال النيران بسيارته.

وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم باشتعال النيران بسيارته.

حفل زفاف كروان مشاكل بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية

بالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري وأثناء إقامة (صانع محتوى "له معلومات جنائية") حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية قام عدد من المواطنين بالتجمع لالتقاط الصور معه بالقاعة مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها.. تم ضبط (12 شخصًا) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.

كما تبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص).. وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرر منها واشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

