ريال مدريد يرد عبر" فيتو" عن أنباء التعاقد مع محمد صلاح

رد نادي ريال مدريد الإسباني، على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة بين اللاعب وإدارة ناديه الحالي بشأن موقفه من المشاركة مع الفريق.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى عرض خدمات محمد صلاح على ريال مدريد على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الإسباني رفض الفكرة بسبب التكلفة المالية الكبيرة للصفقة، إلى جانب الراتب المرتفع للاعب.

ريال مدريد يعلق علي أنباء التعاقد مع صلاح

وقال خوان كاميلو، المتحدث الرسمي باسم نادي ريال مدريد في تصريحات خاصة لموقع “فيتو”: "لا نناقش مثل هذه الأمور على الإطلاق، وأي معلومات نرغب في إعلانها بشكل رسمي سيتم نشرها فقط عبر قنواتنا الرسمية".

محمد صلاح

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

وتزايد الأنباء حول توتر العلاقة بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، إلى جانب المدير الفني آرني سلوت، على خلفية جلوس النجم المصري على مقاعد البدلاء خلال بعض المباريات الأخيرة، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله مع الريدز.

وبذلك يغلق نادي روما الباب أمام عودة محمد صلاح في الفترة الحالية، رغم ارتباط اسمه بالنادي الإيطالي الذي سبق له الدفاع عن ألوانه قبل انتقاله إلي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017.

ويتواجد محمد صلاح حاليا مع منتخب مصر المشارك في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة دور الـ 16 أمام منتخب بنين.

