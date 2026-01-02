الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول بين النصر والأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

النصر والأهلي
النصر والأهلي
18 حجم الخط

 تعادل فريق النصر مع نظيره أهلي جدة، بهدفين لكل فريق في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق أهلي جدة اللاعب إيفان توني في الدقيقة 7 والدقيقة 20.

 بينما جاء هدفي النصر عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 31 والدقيقة 44. 

تشكيل الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي 

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد سليمان بكر، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، ماتيوس، فالنتين أتانجانا.

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيل النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييغو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ويسلي.

ترتيب النصر والأهلي في الدوري السعودي 

ويحتل النصر السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بـ31 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي فاز على الخلود 3-1 في الجولة السابقة، ليستمر في ملاحقة المتصدر فيما يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

و تستعرض فيتو ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين حاليًا كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لاعبا النصر السعودي  برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

1- كريستيانو رونالدو "النصر" بـ 13 هدفًا
2- جواو فيليكس "النصر" بـ 13 هدفًا
3- جوشوا كينج "الخليج" بـ 10 أهداف
4- كينيونيس "القادسية" بـ 7 أهداف
5- ريتجلي "القادسية" بـ 7 أهداف
6- مارتينيز "التعاون" بـ 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النصر الدوري السعودي أهلي جدة النصر والاهلي

مواد متعلقة

خرج باكيا، إصابة أحمد حسن كوكا تقلق الاتفاق رغم الفوز على الأخدود

فينالدوم يقود الاتفاق للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

التشكيل الرسمي لقمة النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي

لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

ودية مرتقبة تجمع مصر والسعودية في مارس ضمن استعدادات كأس العالم 2026

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري الممتاز للسيدات

حسن شحاتة: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا.. وقدم دور مجموعات قوي

الأكثر قراءة

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

اعتداء بسلاح أبيض على فرد أمن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

مسلسلات رمضان 2026، عرض فن الحرب لـ يوسف الشريف على شاشات المتحدة

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

حسام المندوه ردًا على هشام توشكى: إفلاس سياسي ومهاترات لا تليق بالمشهد الديمقراطي

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

أصوات من السماء، تألق أحمد علي ومهنا ربيع بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads