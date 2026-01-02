التعادل يحسم الشوط الأول بين النصر والأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

18 حجم الخط

تعادل فريق النصر مع نظيره أهلي جدة، بهدفين لكل فريق في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق أهلي جدة اللاعب إيفان توني في الدقيقة 7 والدقيقة 20.

من كل الزوايا 🎥🔥

الهدف الأول للأهلي في شباك النصر عبر اللاعب توني ⚽️#الأهلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/CQqBHjuvTL — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 2, 2026

من كل الزوايا 🎥

الهدف الثاني للأهلي عن طريق إيفان توني أمام النصر ⚽️🔥#الأهلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/9Hc2f1KsEg January 2, 2026

بينما جاء هدفي النصر عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 31 والدقيقة 44.

هدف! ⚽️

عبدالإله العمري يقلص الفارق بهذه التسديدة القوية وسط هفوة من الصانبي 🔥#الأهلي_النصر | ⁧#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Yxq363DDjj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 2, 2026

هدف! ⚽️

عبدالإله العمري لا يتوقف ويسجل الهدف الثاني للنصر في شباك الأهلي ويعدّل النتيجة 🟡🔥#الأهلي_النصر | ⁧#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/1yHepNvCmi — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 2, 2026

تشكيل الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد سليمان بكر، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، ماتيوس، فالنتين أتانجانا.

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيل النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييغو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ويسلي.

ترتيب النصر والأهلي في الدوري السعودي

ويحتل النصر السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بـ31 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي فاز على الخلود 3-1 في الجولة السابقة، ليستمر في ملاحقة المتصدر فيما يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

و تستعرض فيتو ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين حاليًا كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لاعبا النصر السعودي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

1- كريستيانو رونالدو "النصر" بـ 13 هدفًا

2- جواو فيليكس "النصر" بـ 13 هدفًا

3- جوشوا كينج "الخليج" بـ 10 أهداف

4- كينيونيس "القادسية" بـ 7 أهداف

5- ريتجلي "القادسية" بـ 7 أهداف

6- مارتينيز "التعاون" بـ 7 أهداف

