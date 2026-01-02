الجمعة 02 يناير 2026
حسام حسن يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر أمام بنين بأمم إفريقيا

حسام حسن مع محمد
حسام حسن مع محمد صلاح، فيتو
 استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفاع بالقوة الضاربة في الخط الهجومي لمنتخب مصر في المباراة القادمة أمام بنين، في دور ال16 ببطولة أمم إفريقيا 2025 

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن ينوي الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، كمثلث هجومي في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام بنين، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على إثنين، والخاسر فيها يودع بطولة الأمم الإفريقية عائدا إلى بلاده مباشرة 

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

وبحسب المصدر، فإن حسام حسن ينوي الدفع بتريزيجيه في مركز الجناح الأيسر ومحمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش في مركز رأس الحربة، وخلفهم إمام عاشور في مركز 10 أسفل رأس الحربة 

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب بنين، فيتو
منتخب بنين، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
ترتيب مجموعة مصر، فيتو

وجاء منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة.

وحل منتخب زيمبابوي في المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا 3-2 في الجولة الأخيرة. 

