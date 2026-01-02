حقيقة ترشيح محمود فايز لتدريب الزمالك خلفا لـ أحمد عبد الرؤوف

18 حجم الخط

نفى مصدر داخل نادي الزمالك، بشكل قاطع، ما تردد خلال الساعات الماضية حول ترشيح محمود فايز لتولي تدريب الفريق الأول خلفا لأحمد عبد الرؤوف الذي رحل عن الفريق الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن محمود فايز لم يتواصل معه أحد من إدارة النادي بشأن هذا الأمر، مشددا على أن كل ما أشيع في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار نفي الأنباء المتداولة والتي ربطت اسم فايز بتولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء، وسط استمرار البحث عن المدرب الأنسب للفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وزد إف سي بمجموعات كأس عاصمة مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عقب خسارته الثقيلة أمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.

من المقرر أن يواجه الزمالك فريق زد إف سي في الجولة السادسة من منافسات كأس عاصمة مصر، إذ تقام المباراة يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد إف سى بمجموعات كأس عاصمة مصر

عبر استديو تحليلي، يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة السابقين، تنقل إحدى قناتي أون سبورت 1 أو 2، مباراة الزمالك وزد إف سي، بمجموعات كأس عاصمة مصر، على الهواء مباشرة.

مواعيد مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة السادسة

الأحد 11 يناير 2026 - الزمالك × نادي زد - استاد المقاولون العرب - 8 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 يناير 2026 - المصري البورسعيدي × الزمالك - استاد برج العرب - 8 مساء

