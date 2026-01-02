خرج باكيا، إصابة أحمد حسن كوكا تقلق الاتفاق رغم الفوز على الأخدود

18 حجم الخط

تعرض أحمد حسن كوكا، المحترف المصري في صفوف فريق الاتفاق السعودي، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الأخدود، التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الاتفاق بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

إصابة أحمد حسن كوكا

وشارك كوكا في المباراة كبديل عند الدقيقة 71، بعد دخوله بدلا من الفرنسي موسى ديمبلي، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ودخل كوكا في حالة تأثر شديد وبكى عقب الإصابة، الأمر الذي دفع المدرب سعد الشهري لاستبداله وإشراك ماجد دوران بدلا منه.

الاتفاق يفوز علي الأخدود

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الأخدود بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق الاتفاق في شباك نادي الخلود اللاعب جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 54 و76.

ترتيب الأخدود والاتفاق في الدوري السعودي

وبذلك يحتل فريق الأخدود قبل المباراة المركز السابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 5 نقطة فيما يحتل فريق الاتفاق المركز السابع برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأخدود أمام الاتفاق

وجاء تشكيل فريق الأخدود لمواجهة الاتفاق: صامويل ليما، علي السالم، سعيد الربيعي، جوكهان، غسان هوساوي، محمد أبوعبد، بيتروس، بيدروزا، ماتيو، بوراك، آل هتيله

تشكيل الاتفاق أمام الأخدود

وجاء تشكيل فريق الاتفاق لمواجهة الأخدود كالتالي: روداك، الخطيب، جاك هندري، عبدالباسط هندي، مدالله العليان، دودا، مختار علي، ألفارو ميدران، كالفو، فينالدوم، موسى ديمبيلي.

