إمام عاشور يقترب من المشاركة أساسيا بتشكيلة منتخب مصر أمام بنين

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، استقر بشكل كبير على الدفع باللاعب إمام عاشور ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة في المباراة القادمة أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025.

وأكد المصدر لـ “فيتو”، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، حرص خلال الأيام الماضية على تجهيز إمام عاشور لمباراة الدور ثمن النهائي أمام بنين، وأصبح اللاعب في حالة فنية وبدنية جيدة، تسمح له بالمشاركة أساسيا في المباراة القادمة أمام بنين.

إمام عاشور، فيتو

حكم مباراة مصر وبنين

ويخوض منتخب مصر، مباراته أمام منتخب بنين، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة طاقم تحكيم، بقيادة، الجابوني بيير أتشو كحكم ساحة.

كما سيكون الحكم المغربي حمزة الفاروق مسؤولًا على تقنية حكم الفيديو الـVAR، وفق موقع وين وين.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد بنين، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

