رياضة

جدة تستضيف منافسات كأس الخليج العربي الـ27 سبتمبر المقبل

بطولة كأس الخليج
بطولة كأس الخليج العربي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوز مدينة جدة باستضافة منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين، والتي تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.

تفاصيل بطولة كأس الخليج العربي

وأوضح الاتحاد أن مباريات البطولة ستقام على ملعبي الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، في إطار الاستعدادات التنظيمية لاستضافة الحدث الخليجي المرتقب.

تعليق رئيس اتحاد كأس الخليج علي إقامة البطولة في السعودية

من جانبه، أشاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية على صعيد التنظيم واستضافة البطولات الكبرى، مؤكدا ثقته في خروج بطولة كأس الخليج العربي بصورة استثنائية تليق بتاريخها ومكانتها كواحدة من أعرق البطولات الكروية في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، عبر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخره واعتزازه باستضافة بطولة كأس الخليج العربي مجددا على الأراضي السعودية، مرحبا بالمنتخبات الخليجية المشاركة، ومتمنيا لهم التوفيق وإقامة مريحة في بلدهم الثاني.

