استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة سهلة وبسيطة لتفريز القلقاس

طريقة تفريز القلقاس، القلقاس من الخضراوات الشتوية الشهيرة التي يكثر استخدامها في المطبخ العربي، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يدخل في تحضير أطباق شهية ومغذية مثل القلقاس بالسلق أو الصلصة.

ولأن موسمه محدود، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تفريز القلقاس للحفاظ عليه واستخدامه لاحقًا بجودة عالية وطعم مميز طوال الشهر الكريم.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة تفريز القلقاس.

يجب اختيار حبات قلقاس صلبة وخالية من العفن أو البقع السوداء.

يفضل القلقاس متوسط الحجم لأنه أسهل في التقشير والطهي.

تجنب القلقاس الطري أو المجعد لأنه سريع التلف.

مكونات تفريز القلقاس:

قلقاس بأي كمية مع مراعاة التعليمات السابقة.

سكين حاد.

قفازات مطبخ لأن القلقاس يسبب الحكة.

وعاء كبير.

ماء وملح.

ليمون أو خل.

مصفاة.

أكياس تفريز أو علب محكمة الغلق.

طريقة تفريز القلقاس

طريقة تفريز القلقاس:

ارتداء القفازات لتجنب تهيج الجلد.

تقشير القلقاس جيدا والتخلص من القشرة الخارجية.

تقطيع القلقاس إلى مكعبات متوسطة الحجم حسب الرغبة.

نقع القلقاس في ماء مضاف إليه ملعقة خل أو عصير ليمونة لمدة 10 دقائق للتخلص من المادة اللزجة.

يفضل سلق القلقاس نصف سلقة قبل التفريز للحفاظ على لونه وقوامه.

نضع ماء في قدر على النار حتى الغليان، وإضافة ملعقة صغيرة ملح.

ثم إضافة مكعبات القلقاس وتركها من 3 إلى 5 دقائق فقط.

ثم يجب تصفية القلقاس فورا ووضعه في ماء بارد أو ماء مثلج لإيقاف عملية الطهي.

وتركه حتى يجف تماما.

ثم يجب تقسيم القلقاس المسلوق نصف سلقة إلى كميات مناسبة للاستخدام مرة واحدة.

ووضعه في أكياس تفريز مع تفريغ الهواء جيدا.

وكتابة تاريخ التفريز على كل كيس.

ثم وضع الأكياس في الفريزر بعيدا عن باب الثلاجة.

يمكن حفظ القلقاس في الفريزر لمدة من 6 إلى 8 أشهر دون أن يفقد طعمه أو قيمته الغذائية.

يفضل استخدامه خلال 6 أشهر للحصول على أفضل جودة.

عند استخدام القلقاس المجمد، لا يفضل إذابة القلقاس قبل الطهي.

يستخدم مباشرة من الفريزر ويضاف إلى الطعام وهو مجمد.

هذه الطريقة تساعد في الحفاظ على قوامه ومنع تفتته.

لنجاح تفريز القلقاس، يجب عدم الإفراط في سلق القلقاس حتى لا يصبح طري بعد التفريز.

تجفيف القلقاس جيدا قبل التفريز لتجنب تكون الثلج.

عدم إعادة تجميد القلقاس بعد إذابته.

تقسيم الكميات حسب عدد أفراد الأسرة.

