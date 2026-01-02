الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك

التحقيق في الواقعة
انتدبت نيابة قصر النيل الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع محمد مظهر بـمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بالزمالك

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب شخص بحروق مختلفة إثر نشوب حريق داخل غرفة سكنية أعلى سطح عقار بـمنطقة البساتين، وذلك بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبساتين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل غرفة سكنية أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة البساتين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء قيام المصاب بطهي الطعام على موقد يعمل أنبوبة بوتاجاز صغيرة، حدث تسريب غاز من الأسطوانة أدى إلى تشبع الغرفة بالغاز، وعند إشعال الموقد اشتعلت النيران داخل الغرفة ووقع انفجار تسبب في سقوط أحد جدرانها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

