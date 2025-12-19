الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

شاب ينهي حياته شنقا داخل شقته بالبساتين

جثة
جثة
أقدم شاب على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل شقته بـ منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

العثور على جثة شاب بالبساتين

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على شاب، معلقا ومشنوقا في سقف غرفة نومه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

العثور على جثة شاب جثة شاب بالبساتين البساتين قسم شرطة البساتين تحذير الأزهر من الانتحار

