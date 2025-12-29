بعد انتشار فيديو، مسن يتهم خال زوجة نجله بالتعدي عليه

18 حجم الخط

حرر مسن يبلغ من العمر 63 عامًا محضرًا رسميًا يحمل رقم 7342 بمركز شرطة الواسطي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرضه للاعتداء داخل أحد المجالس العرفية بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، أثناء محاولته إنهاء خلافات أسرية بين نجله وزوجة نجله.

وقال المسن، ويدعى “حمدي”، في أقواله بمحضر الشرطة: إن الشخص الظاهر في الفيديو المتداول هو شقيق والدة زوجة نجله ويعمل محاميًا، مشيرًا إلى أن زوجة نجله تركت منزل الزوجية منذ قرابة ستة أشهر دون أسباب واضحة، ورغم محاولاته المتكررة للتدخل، وحل الخلاف وديًا عبر الأقارب والجيران، إلا أن جميع المساعي باءت بالفشل.

وأضاف إنه اصطحب نجله وعددًا من كبار العائلات والعقلاء بالبلدة، وتوجهوا إلى مركز الواسطى حيث تقيم أسرة زوجة نجله، لعقد جلسة عرفية بهدف إنهاء النزاع، إلا أن شقيق والدة الزوجة حضر الجلسة، وفرض مطالب وصفها بـ«التعجيزية»، وعقب رفضها قام بطردهم من المنزل، ووجه لهم السباب والإهانات، محاولًا التعدي عليهم.

وأوضح المسن أن المتهم هددهم بملاحقتهم قضائيًا مستغلًا صفته كمحامٍ، وادعى قدرته على تلفيق قضايا كيدية له ولنجلِه، كما هدد بملاحقتهم في محل إقامتهم بمنطقة حلوان، فضلًا عن منعه نجله من رؤية طفلته البالغة من العمر أربع سنوات، بالمخالفة للشرع والقانون.

وأشار إلى أنه يعاني من ظروف صحية صعبة نظرًا لتقدمه في السن، حيث أجرى عدة عمليات جراحية في العمود الفقري، وتم تركيب شرائح ومسامير بالظهر، مؤكدًا أن واقعة الاعتداء تسببت في إصابته بإصابات بالغة في موضع الجراحة، تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وطالب المسن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق في ملابسات الاعتداء الذي وثقه مقطع الفيديو المتداول.

