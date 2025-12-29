الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد انتشار فيديو، مسن يتهم خال زوجة نجله بالتعدي عليه

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

حرر مسن يبلغ من العمر 63 عامًا محضرًا رسميًا يحمل رقم 7342 بمركز شرطة الواسطي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرضه للاعتداء داخل أحد المجالس العرفية بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، أثناء محاولته إنهاء خلافات أسرية بين نجله وزوجة نجله.

وقال المسن، ويدعى “حمدي”، في أقواله بمحضر الشرطة: إن الشخص الظاهر في الفيديو المتداول هو شقيق والدة زوجة نجله ويعمل محاميًا، مشيرًا إلى أن زوجة نجله تركت منزل الزوجية منذ قرابة ستة أشهر دون أسباب واضحة، ورغم محاولاته المتكررة للتدخل، وحل الخلاف وديًا عبر الأقارب والجيران، إلا أن جميع المساعي باءت بالفشل.

وأضاف إنه اصطحب نجله وعددًا من كبار العائلات والعقلاء بالبلدة، وتوجهوا إلى مركز الواسطى حيث تقيم أسرة زوجة نجله، لعقد جلسة عرفية بهدف إنهاء النزاع، إلا أن شقيق والدة الزوجة حضر الجلسة، وفرض مطالب وصفها بـ«التعجيزية»، وعقب رفضها قام بطردهم من المنزل، ووجه لهم السباب والإهانات، محاولًا التعدي عليهم.

وأوضح المسن أن المتهم هددهم بملاحقتهم قضائيًا مستغلًا صفته كمحامٍ، وادعى قدرته على تلفيق قضايا كيدية له ولنجلِه، كما هدد بملاحقتهم في محل إقامتهم بمنطقة حلوان، فضلًا عن منعه نجله من رؤية طفلته البالغة من العمر أربع سنوات، بالمخالفة للشرع والقانون.

وأشار إلى أنه يعاني من ظروف صحية صعبة نظرًا لتقدمه في السن، حيث أجرى عدة عمليات جراحية في العمود الفقري، وتم تركيب شرائح ومسامير بالظهر، مؤكدًا أن واقعة الاعتداء تسببت في إصابته بإصابات بالغة في موضع الجراحة، تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وطالب المسن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق في ملابسات الاعتداء الذي وثقه مقطع الفيديو المتداول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي بني سويف مركز شرطة الواسطى مركز الواسطى منطقة حلوان

مواد متعلقة

تسلق من فتحة بالباب، تفاصيل سرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر

حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة في المقطم

دفاع البلوجر هدير عبدالرازق يودع أسباب الطعن في قضية التعدي علي القيم الأسرية

براءة زوجة بهاء سلطان من تهمة سب وقذف خالتها

تأجيل محاكمة منتصر الزيات بتهمة سب وقذف زميله

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

محامي المتهم الثاني بقضية "طبيب الساحل": الطعن استند لما وصفه بالفساد في الاستدلال

بعد قليل، الحكم على مها الصغير بتهمة سرقة لوحات فنانين عالميين

الأكثر قراءة

تغيير الفريق بالكامل، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

مصدر بالزمالك: أحمد سليمان يرفض التوسط في حل أزمة محمود بنتايك

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

موجة من الطقس السيئ تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

حماس تنعي أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد

معهد التغذية: البرتقال والفراولة والرمان كنز صحي يحمي من أمراض الشتاء

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب الالتزام بالزي النبوي؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads