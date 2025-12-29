الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة في المقطم

حبس
حبس
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بمنطقة المقطم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان، وطلب تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على أداة الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب متأثرًا بإصابته بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين.

وكثف رجال المباحث جهودهم لإجراء التحريات اللازمة، وسؤال شهود الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، وتمكنوا من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية المقطم مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المقطم غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

دفاع البلوجر هدير عبدالرازق يودع أسباب الطعن في قضية التعدي علي القيم الأسرية

براءة زوجة بهاء سلطان من تهمة سب وقذف خالتها

تأجيل محاكمة منتصر الزيات بتهمة سب وقذف زميله

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

محامي المتهم الثاني بقضية "طبيب الساحل": الطعن استند لما وصفه بالفساد في الاستدلال

بعد قليل، الحكم على مها الصغير بتهمة سرقة لوحات فنانين عالميين

دفاع المجني عليه يكشف كواليس الطعن على أحكام قضية طبيب الساحل

بعد قليل، الحكم في اتهام زوجة بهاء سلطان بسبِّ خالتها عبر مواقع التواصل

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

رقم سلبي لـ جزر القمر وبوتسوانا في أمم أفريقيا 2025

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads