القبض على أجنبيتين بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدتين أجنبيتين بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بـمنطقة قصر النيل.

سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مدير محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بتضرره من قيام (سيدتين أجنبيتين) بالحضور للمحل عمله بدعوى شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب مغادرتهما اكتشف قيامهما بسرقة قطعة ذهبية.

وبإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبتي الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما (تحملان جنسية إحدى الدول - مقيمتان بإحدى الفنادق بالقاهرة).

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدتا عن القطعة المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.