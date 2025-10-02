الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على أجنبيتين بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدتين أجنبيتين بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بـمنطقة قصر النيل.

 

سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مدير محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بتضرره من قيام (سيدتين أجنبيتين) بالحضور للمحل عمله بدعوى شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب مغادرتهما اكتشف قيامهما بسرقة قطعة ذهبية.

وبإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبتي الواقعة وعقب تقنين الإجراءات  تم ضبطهما (تحملان جنسية إحدى الدول - مقيمتان بإحدى الفنادق بالقاهرة).

 

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدتا عن القطعة المستولى عليها.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل قصر النيل محل مصوغات بقصر النيل سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة قصر النيل

مواد متعلقة

حبس سائق نقل ذكي سرق لاب توب من راكب بقصر النيل

ضبط سائق نقل ذكي بتهمة سرقة لاب توب من راكب بقصر النيل

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام ليل 0/1 في الشوط الأول

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

ريال بيتيس يتقدم على لودوجوريتس 1-0 في الدوري الأوروبي في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فنربخشة بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads