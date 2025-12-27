السبت 27 ديسمبر 2025
تأجيل محاكمة منتصر الزيات بتهمة سب وقذف زميله

 أجلت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة نظر القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي محمد المنتصر عبد المنعم علي، الشهير بـ منتصر الزيات، على خلفية بلاغ تقدم به هاني سامح المحامي، يتهمه فيه بحشد أتباعه للتأثير على جلسات المحاكمات والسب والقذف والتهديد عبر بث مباشر على موقع  فيسبوك، وذلك لـ 3 يناير المقبل.

كانت مباحث تكنولوجيا المعلومات انتهت في تقريرها الفني إلى أن الحساب المستخدم في البث يخص المتهم، وأن الفيديو المنشور تضمن عبارات مسيئة وتشهيرًا ودعوة لحشد المتابعين للتأثير في سير دعوى قضائية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة الزيات للمحاكمة بتهم السب والقذف والتهديد واستخدام وسائل تقنية المعلومات في بث محتوى يدعو للحشد بجلسات المحاكم.

وبحسب أوراق القضية، فإن الزيات بثّ عبر صفحته على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو مباشرًا استمر لنحو نصف ساعة، تضمن – وفق ما أثبته تقرير الفحص الفني لمباحث تكنولوجيا المعلومات – عبارات سب وقذف، قبل أن يدعو متابعيه ومحامين من أنصاره إلى الحضور الجماعي لجلسة نظر دعاوى شطبه أمام مجلس الدولة.

يُذكر أن أوراق الدعوى جاء بها كذلك الإشارة إلى مقطع مصوَّر على القنوات الفضائية لمنتصر الزيات، ظهر فيه وهو يتناول واقعة اغتيال المفكر الراحل فرج فودة بلغة اعتبرها البلاغ «تمجيدًا للجريمة وتحريضًا على تكرارها» بحق من يتبنَّون أفكارًا مماثلة، حيث نُسب إليه وصف ما جرى بأنه  قرار صائب مع الدعوة إلى استهداف واغتيال كل من يسير على نهجه الفكري. 

كما تضمن المقطع ذاته عبارات مسيئة للجمهورية والدولة في ظل فترة الإرهاب الإخواني،  وهو ما اعتبره مقدم البلاغ نموذجًا لنمطٍ تحريضي ومتجاوز في الخطاب العام ودعم الجماعات من قبل المتهم.

