الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
18 حجم الخط

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “قيمة الوقت في حياة الإنسان” من مسجد السميع العليم في مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان: «قيمة الوقت في حياة الإنسان».

موضوع خطبة الجمعة الثانية 

على أن تكون الخطبة الثانية "الغش في الامتحانات" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

ويمكن تحميل نص الخطبة والمقالات الداعمة لها من منصة وزارة الأوقاف الرقمية عبر هذا الرابط

إنجازات وزارة الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع لعام ٢٠٢٥

وفي سياق متصل سجلت وزارة الأوقاف إنجازات بارزة في مجال البر وخدمة المجتمع خلال عام ٢٠٢٥م، تعزيزًا لدورها المجتمعي والإنساني، ودعمًا للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.


وفي هذا الإطار، تم توزيع كمية بلغت (٧٦٢) طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والمجلس القومي للمرأة، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، ومائدة إفطار المطرية، والمحافظات المعنية، اعتمادًا على قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

كما تم خلال الفترة نفسها توزيع (٢٠٠) ألف شنطة سلع غذائية، بإجمالي (١٠٠٠) طن من السلع الغذائية، على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تعزيز جهود التكافل الاجتماعي، والتوسع في برامج البر وخدمة المجتمع، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل بين أبناء الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التليفزيون المصري التكافل الاجتماعي التضامن الاجتماعي الأولى بالرعاية السلع الغذائية الغش في الامتحانات الغش في الامتحان المجلس القومي صلاة الجمعة

الأكثر قراءة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

بخط يده، رسالة تعزية المرشد الإيراني في قاسم سليماني

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads