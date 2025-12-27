السبت 27 ديسمبر 2025
حوادث

براءة زوجة بهاء سلطان من تهمة سب وقذف خالتها

بهاء سلطان وزوجته
بهاء سلطان وزوجته
 قضت المحكمة الاقتصادية، المنعقدة اليوم السبت، ببراءة زوجة المطرب بهاء سلطان، جيرمين الحلواني، في قضية اتهامها بسب خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما، ورفض الدعوى المدنية.

محامي زوجة بهاء سلطان يدفع بعدم صلة موكلته بالواقعة 

وحضر محامي زوجة بهاء سلطان، ودفع بعدم صلة موكلته بالواقعة، حيث إنها لم تتواصل مع خالتها نهائيًّا في ذلك اليوم.

في وقت سابق، تلقى رجال مباحث الإنترنت، بلاغًا من سيدة تدعى داليا، تتهم فيه ابنة شقيقتها، بالسب والقذف على تطبيق التواصل “واتساب” بسبب خلافات سابقة بينهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق بالواقعة.

 

وتمت إحالة البلاغ للمحاكمة، للنظر والفصل به.

 

