براءة زوجة بهاء سلطان من تهمة سب وقذف خالتها

18 حجم الخط

قضت المحكمة الاقتصادية، المنعقدة اليوم السبت، ببراءة زوجة المطرب بهاء سلطان، جيرمين الحلواني، في قضية اتهامها بسب خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما، ورفض الدعوى المدنية.

محامي زوجة بهاء سلطان يدفع بعدم صلة موكلته بالواقعة

وحضر محامي زوجة بهاء سلطان، ودفع بعدم صلة موكلته بالواقعة، حيث إنها لم تتواصل مع خالتها نهائيًّا في ذلك اليوم.

في وقت سابق، تلقى رجال مباحث الإنترنت، بلاغًا من سيدة تدعى داليا، تتهم فيه ابنة شقيقتها، بالسب والقذف على تطبيق التواصل “واتساب” بسبب خلافات سابقة بينهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق بالواقعة.

وتمت إحالة البلاغ للمحاكمة، للنظر والفصل به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.