الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية

الفريق الطبي
الفريق الطبي
18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاحها في إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال داخل مستشفيات الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، محققة نسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، بما يعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة للمنتفعين داخل منشآت الهيئة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

التوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات عالية الدقة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف توطين التخصصات الطبية الدقيقة داخل منشآتها، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات عالية الدقة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية تضاهي المراكز الطبية العالمية، ويحد من الحاجة إلى السفر للعلاج بالخارج.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التوجه يأتي مدعومًا بامتلاك الهيئة كوادر طبية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية، تم تأهيلها وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحوكمة الإكلينيكية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات ومجمعات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والبالغ عددها 43 مستشفى ومجمعًا طبيًّا، نجحت في إجراء نحو 200 ألف عملية جراحية متقدمة وذات مهارة عالية في مختلف التخصصات الطبية، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية توطين الخدمات الصحية المتقدمة داخل المحافظات.

مستشفى أطفال النصر التخصصي

وأشار إلى أن مستشفى أطفال النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد يضم مركزًا متكاملًا ومتخصصًا لجراحات قلب الأطفال، تم تجهيزه وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والتدخل الجراحي والرعاية المركزة.

فيما أوضح رئيس الهيئة أن تكلفة جراحات القلب المفتوح خارج منظومة التأمين الصحي الشامل قد تتجاوز 700 ألف جنيه، بينما لا يتحمل المنتفع بالمنظومة سوى 482 جنيهًا فقط كحد أقصى كنسبة مساهمة طوال فترة الإقامة، مؤكدًا أن المنظومة توفر حماية مالية حقيقية للمواطنين وتحقق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية المتقدمة.

الصحة: الاعتماد على التشخيص الرقمي يزيد المضاعفات بنسبة 22%

وكيل الصحة بدمياط يجري جولة مفاجئة في المستشفيات أول أيام العام الجديد

أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم التخصصات الدقيقة، وتحديث البنية التحتية والتكنولوجية للمنشآت الصحية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احدث التقنيات الطبية أحمد السبكى التجهيزات التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية التخصصات الطبية رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية قلب مفتوح منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع التامين الصحي الشامل

مواد متعلقة

الصحة: الاعتماد على التشخيص الرقمي يزيد المضاعفات بنسبة 22%

حصاد 2025، تقديم 1.3 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بشمال سيناء

محافظ الجيزة ومساعد وزير الصحة يتفقدان مستشفى 6 أكتوبر المركزي لمتابعة رفع الكفاءة والتطوير

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويوجه بتوفير أماكن إضافية لحالات التأمين الصحي

أحدث إحصاءات التأمين الصحي الشامل لعمليات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية

هيئة الدواء تطلق كتابا لتوثيق مسيرة التطوير والابتكار في القطاع الدوائي

الصحة: تقديم أكثر من 205 آلاف خدمة طبية بجنوب سيناء خلال 2025

الرعاية الصحية: بدء نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية للهيئة في 5 محافظات

الأكثر قراءة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

بخط يده، رسالة تعزية المرشد الإيراني في قاسم سليماني

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads