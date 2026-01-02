الجمعة 02 يناير 2026
اقتصاد

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه، خلال حركة التعاملات الأخيرة صباح اليوم الجمعة.

ويعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي: 
47.60 جنيها للشراء.
47.73 جنيها للبيع.  

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.65 جنيها للشراء.
47.75 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.65 جنيها للشراء.
47.75 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار:

47.59 جنيها للشراء.
47.69 جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطني، استقرت الأسعار عند:

47.59 جنيها للشراء.
47.69 جنيها للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

  • الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.
  • السيطرة على معدلات التضخم. 
  • زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة. 
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

