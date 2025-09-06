مصرع طالب ثانوي وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالمنوفية

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أجرة بقرية الغنامية التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية وتم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى الباجور التخصصي.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز الباجور يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي كلًّا من علي هاني عبد الحليم، “16 عامًا- طالب بالثانوي العام” جثه هامدة، يوسف احمد شحاته مصاب بكسورور وسحجات وكدمات، جراء اصطدام الدراجة النارية التي كانا يستقلانها بسيارة أجرة بقرية الغنامية التابعة لدائرة المركز.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

