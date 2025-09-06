السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالب ثانوي وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالمنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أجرة بقرية الغنامية التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية وتم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى الباجور التخصصي. 

 

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز الباجور يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي كلًّا من علي هاني عبد الحليم، “16 عامًا-  طالب بالثانوي العام” جثه هامدة، يوسف احمد شحاته مصاب بكسورور وسحجات وكدمات، جراء اصطدام الدراجة النارية التي كانا يستقلانها بسيارة أجرة بقرية الغنامية التابعة لدائرة المركز.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الباجور محافظة المنوفية مركز الباجور فى محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي مركز الباجور

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يحيل مختصا بإدارة الشهداء التعليمية للنيابة لاستيلائه على مبالغ العاملين بالحصة

استجابة لـ فيتو، محافظ المنوفية يوجه ببحث حالة طفل أنكره والده وتخلت عنه أمه

الأم طردته والأب رفضه، حسن ابن الـ 13 عاما يبحث عن شهادة ميلاد في المنوفية

رئيس مدينة قويسنا تكرم عاملا لأمانته

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

كتفت يديه وعلقت له الرمانة، تفاصيل مثيرة في تخلص زوجة من زوجها وإلقاء جثته بالنيل بالمنوفية

محافظ المنوفية يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى قرية سرسموس

محافظ المنوفية يتفقد بدء تشغيل عيادة التأمين الصحي الجديدة بكفر عشما

الأكثر قراءة

بعد اتصال السيسي به، ما قصة الطبيب محمود سامي؟

أسعار الخضار اليوم، مفاجأة عن الطماطم بعد قفزتها بالأسواق والليمون بـ 17 جنيها

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بقارة إفريقيا، مفاجأة عن محمد صلاح

القاهرة الكبرى لم تسلم منها، الأرصاد تحذر 3 مناطق من ظاهرة مقلقة تستمر ساعات

رسالة طمأنة وتحذير، انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، فرص لسقوط الأمطار ورياح، وخطر مستمر بالبحر الأحمر وخليج السويس

قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم السبت في مصر، عيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يبدأ من 15 جنيها وجنون الأسعار يضرب 3 أصناف

أخبار مصر: قصة مأساوية لطبيب اتصل به السيسي، وفاة دوبلير عادل إمام، قفزة جديدة للذهب، حكاية رفض زيزو مصافحة حسام حسن

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads