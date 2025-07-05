السبت 05 يوليو 2025
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منع الزيارة عن مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

مستشفى الباجور، فيتو
مستشفى الباجور، فيتو

منع مدير مستشفى الباجور التابع لمحافظة المنوفية أهالي المصابين في حادث الطريق الإقليمي من زيارتهم، ما أدى إلى تدافعهم وتزاحم الأهالي أمام بوابة المستشفى.

وجاء قرار المنع بهدف الانتهاء من الإسعافات الأولية، وإتاحة الفرصة للأطباء للتعامل مع الحالات المصابة.

وكان الطريق الإقليمي شهد حادث تصام صباح اليوم، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بوصول 13 مصابًا إلى المستشفيات، بينهم حالتا وفاة.

وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، وهم: أحمد صبري، عبد اللطيف السيد، علي مهني، مصطفى مهني، طفلة مجهولة الهوية، أحمد موسى، علي فتحي، عبد العزيز محمود، صلاح هلال، يحيى عبد الفتاح، عبد الله أسامة

فيما استقبل مستشفى أشمون العام حالتين مصابتين، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وقد أسفر الحادث كذلك عن وفاة كل من: أسامة عبد العليم (45 عامًا – عامل)، شريف محمود (38 عامًا – عامل) وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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