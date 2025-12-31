نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة، قبول جميع المتقدمين فوق 5 سنوات لأول مرة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال (KG1) للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك للمرحلة الخامسة والأخيرة، على أن يتم إتاحتها رسميًا ظهر غدٍ الخميس الموافق 1 يناير 2026.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبإشراف ولاء محمد سليمان، موجه عام رياض الأطفال، وبالتنسيق مع محمد حسانين، مدير مركز المعلومات بالمديرية.



الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وأكدت المديرية في بيان أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

قبول جميع الأطفال فوق 5 سنوات لأول مرة بالقاهرة

وفي إنجاز غير مسبوق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه لأول مرة على مستوى محافظة القاهرة يتم قبول جميع الأطفال المتقدمين الذين تجاوزت أعمارهم خمس سنوات بالصف الأول لرياض الأطفال (KG1) خلال الفصل الدراسي الأول، في خطوة تعكس حرص الدولة على توسيع قاعدة التعليم المبكر وإتاحة فرص التعليم لجميع أبناء المحافظة دون استثناء.

أكثر من 31 ألف طفل مقبول برياض الأطفال

وأوضحت المديرية أن عدد الأطفال المقبولين برياض الأطفال بمحافظة القاهرة تجاوز 31 ألف طفل، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة للتوسع في إنشاء الفصول وإتاحة أماكن كافية برياض الأطفال، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويخفف الأعباء عن أولياء الأمور.

وفي ختام البيان، تقدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح للأطفال وأولياء أمورهم، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، بما يسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل لأبناء محافظة القاهرة.

