الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة، قبول جميع المتقدمين فوق 5 سنوات لأول مرة

رياض الأطفال
رياض الأطفال
18 حجم الخط
ads

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال (KG1) للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك للمرحلة الخامسة والأخيرة، على أن يتم إتاحتها رسميًا ظهر غدٍ الخميس الموافق 1 يناير 2026.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبإشراف ولاء محمد سليمان، موجه عام رياض الأطفال، وبالتنسيق مع محمد حسانين، مدير مركز المعلومات بالمديرية.
 

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 

وأكدت المديرية في بيان أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا 

قبول جميع الأطفال فوق 5 سنوات لأول مرة بالقاهرة

وفي إنجاز غير مسبوق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه لأول مرة على مستوى محافظة القاهرة يتم قبول جميع الأطفال المتقدمين الذين تجاوزت أعمارهم خمس سنوات بالصف الأول لرياض الأطفال (KG1) خلال الفصل الدراسي الأول، في خطوة تعكس حرص الدولة على توسيع قاعدة التعليم المبكر وإتاحة فرص التعليم لجميع أبناء المحافظة دون استثناء.

أكثر من 31 ألف طفل مقبول برياض الأطفال

وأوضحت المديرية أن عدد الأطفال المقبولين برياض الأطفال بمحافظة القاهرة تجاوز 31 ألف طفل، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة للتوسع في إنشاء الفصول وإتاحة أماكن كافية برياض الأطفال، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويخفف الأعباء عن أولياء الأمور.

وفي ختام البيان، تقدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح  للأطفال وأولياء أمورهم، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، بما يسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل لأبناء محافظة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهرة 2026 تنسيق KG1 القاهرة تعليم القاهرة رياض الأطفال نتيجة رياض الأطفال المرحلة الخامسة موقع نتيجة رياض الأطفال القاهرة

مواد متعلقة

10 مدارس مصرية يابانية جديدة تدخل الخدمة العام المقبل

بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح

حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم

من المختبر إلى المصنع، مؤتمر الصناعات الكيماوية بالقومي للبحوث يحول الابتكار العلمي لمنتجات وطنية

بعد شكاوى فنية من الطلاب، امتحان البرمجة يثير تساؤلات حول جاهزية المنصات التعليمية

قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول

حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطوير طريق مصر – أسيوط الزراعي بالعياط (صور)

مد فترة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي حتى السابعة مساءً بسبب مشكلات فنية

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

زينة وأضواء ليلة رأس السنة 2026 تزين مولات 6 أكتوبر (فيديو وصور)

رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

شعبة المعادن توثق عاما استثنائيا، الأونصة تقفز 70% والذهب يسجل أعلى مستوياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads