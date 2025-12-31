10 مدارس مصرية يابانية جديدة تدخل الخدمة العام المقبل

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، ليصل إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية إلى 79 مدرسة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.



وأكدت الوزارة أن المدارس الجديدة تُضاف إلى 69 مدرسة قائمة حاليًا، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متطورة تعتمد على النموذج الياباني في التعليم وتنمية الشخصية، مع التركيز على الأنشطة التربوية وتنمية مهارات الطلاب.



المحافظات التي تشهد افتتاح المدارس الجديدة



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة تتوزع على عدد من المحافظات، وهي:



القاهرة: مدينة الشروق

الإسماعيلية

الإسكندرية: إدارة المنتزه ثان

الدقهلية: دكرنس

كفر الشيخ: الحامول

المنوفية: شبين الكوم 2

البحيرة: الدلنجات

الجيزة: فيصل

مطروح: مدينة العلمين الجديدة

البحر الأحمر: رأس غارب



فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية



كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للطلاب بجميع المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهر كامل.



وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





المدارس المصرية اليابانية أحد النماذج التعليمية الحديثة



وتُعد المدارس المصرية اليابانية أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تطبق الأنشطة التعليمية اليابانية (التوكاتسو)، وتهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، إلى جانب التحصيل الأكاديمي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.