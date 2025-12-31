الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

10 مدارس مصرية يابانية جديدة تدخل الخدمة العام المقبل

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، ليصل إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية إلى 79 مدرسة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.
 

وأكدت الوزارة أن المدارس الجديدة تُضاف إلى 69 مدرسة قائمة حاليًا، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متطورة تعتمد على النموذج الياباني في التعليم وتنمية الشخصية، مع التركيز على الأنشطة التربوية وتنمية مهارات الطلاب.
 

المحافظات التي تشهد افتتاح المدارس الجديدة
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة تتوزع على عدد من المحافظات، وهي:
 

القاهرة: مدينة الشروق
الإسماعيلية
الإسكندرية: إدارة المنتزه ثان
الدقهلية: دكرنس
كفر الشيخ: الحامول
المنوفية: شبين الكوم 2
البحيرة: الدلنجات
الجيزة: فيصل
مطروح: مدينة العلمين الجديدة
البحر الأحمر: رأس غارب
 

فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية
 

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للطلاب بجميع المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهر كامل.
 

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

المدارس المصرية اليابانية أحد النماذج التعليمية الحديثة
 

وتُعد المدارس المصرية اليابانية أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تطبق الأنشطة التعليمية اليابانية (التوكاتسو)، وتهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، إلى جانب التحصيل الأكاديمي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية فتح باب التقديم 2026 التقديم للمدارس اليابانية عدد المدارس المصرية اليابانية التعليم الياباني في مصر العام الدراسي 2026 2027

مواد متعلقة

بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح

حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم

من المختبر إلى المصنع، مؤتمر الصناعات الكيماوية بالقومي للبحوث يحول الابتكار العلمي لمنتجات وطنية

بعد شكاوى فنية من الطلاب، امتحان البرمجة يثير تساؤلات حول جاهزية المنصات التعليمية

قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول

حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطوير طريق مصر – أسيوط الزراعي بالعياط (صور)

مد فترة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي حتى السابعة مساءً بسبب مشكلات فنية

التعليم قبل الجامعي في 2025، طفرة في المناهج والبنية التحتية وكفاءة المعلم

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتحسين خدمة العملاء

المتحف المصري بالتحرير يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للتذاكر بداية من الغد

هدايا رأس السنة 2026، بابا نويل وبلالين الاسكاى تريندات (فيديو وصور)

في محطة مترو تاريخية، عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads