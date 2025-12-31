بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة عن بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية للمزارعين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الدولة لدعم المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي في التوقيتات المناسبة.

وأكدت المديرية أن صرف الأسمدة يتم من خلال الجمعيات الزراعية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ووفقًا للمقررات السمادية المعتمدة لكل محصول، مع الالتزام الكامل بالصرف عبر منظومة كارت الفلاح، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع ومنع أي تلاعب.

الالتزام بالأسعار الرسمية

وشددت مديرية الزراعة بالجيزة على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية للأسمدة المقررة من الوزارة، محذّرة من أي محاولات لبيع الأسمدة المدعمة خارج القنوات الشرعية أو بأسعار مخالفة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين.

متابعة ميدانية مستمرة

وفي السياق ذاته، كثّفت لجان المتابعة بالمديرية من الجولات الميدانية على الجمعيات الزراعية لمتابعة انتظام عمليات الصرف، والتأكد من توافر الكميات اللازمة، وحل أي معوقات تواجه المزارعين على الفور.

دعم الموسم الشتوي

ويأتي بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية في إطار حرص وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالجيزة على دعم الموسم الزراعي الشتوي، والمساهمة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.

ودعت المديرية المزارعين إلى التوجه للجمعيات الزراعية التابعين لها لاستلام مستحقاتهم السمادية، مع ضرورة تحديث البيانات الزراعية والالتزام بالإجراءات المنظمة للصرف.

