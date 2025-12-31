الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح

الاسمدة الزراعية
الاسمدة الزراعية
18 حجم الخط

 أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة عن بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية للمزارعين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الدولة لدعم المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي في التوقيتات المناسبة.

وأكدت المديرية أن صرف الأسمدة يتم من خلال الجمعيات الزراعية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ووفقًا للمقررات السمادية المعتمدة لكل محصول، مع الالتزام الكامل بالصرف عبر منظومة كارت الفلاح، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع ومنع أي تلاعب.

الالتزام بالأسعار الرسمية

وشددت مديرية الزراعة بالجيزة على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية للأسمدة المقررة من الوزارة، محذّرة من أي محاولات لبيع الأسمدة المدعمة خارج القنوات الشرعية أو بأسعار مخالفة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين.

متابعة ميدانية مستمرة

وفي السياق ذاته، كثّفت لجان المتابعة بالمديرية من الجولات الميدانية على الجمعيات الزراعية لمتابعة انتظام عمليات الصرف، والتأكد من توافر الكميات اللازمة، وحل أي معوقات تواجه المزارعين على الفور.

دعم الموسم الشتوي

ويأتي بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية في إطار حرص وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالجيزة على دعم الموسم الزراعي الشتوي، والمساهمة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.

ودعت المديرية المزارعين إلى التوجه للجمعيات الزراعية التابعين لها لاستلام مستحقاتهم السمادية، مع ضرورة تحديث البيانات الزراعية والالتزام بالإجراءات المنظمة للصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدء صرف الأسمدة الشتوية مديرية الزراعة بالجيزة كارت الفلاح وزارة الزراعة الأسمدة المدعمة الجمعيات الزراعيه الموسم الشتوى دعم المزارعين

مواد متعلقة

حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم

من المختبر إلى المصنع، مؤتمر الصناعات الكيماوية بالقومي للبحوث يحول الابتكار العلمي لمنتجات وطنية

بعد شكاوى فنية من الطلاب، امتحان البرمجة يثير تساؤلات حول جاهزية المنصات التعليمية

قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول

حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطوير طريق مصر – أسيوط الزراعي بالعياط (صور)

مد فترة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي حتى السابعة مساءً بسبب مشكلات فنية

التعليم قبل الجامعي في 2025، طفرة في المناهج والبنية التحتية وكفاءة المعلم

غلق وتشميع مصنع ملابس غير مرخص بأبو النمرس ضمن حملة موسعة لمحافظة الجيزة

الأكثر قراءة

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين والقنوات الناقلة

انخفاض في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة والامتحانات

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الأربعاء

السودان يتحدى بوركينا فاسو اليوم على وصافة المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads