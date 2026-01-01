كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

18 حجم الخط

هنأ الفنان كريم عبد العزيز جمهوره بمناسبة العام الجديد 2026.

وكتب كريم عبد العزيز في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “كل سنة وأنتم طيبين وبخير ويارب سنة سعيدة على الناس كلها”.

وشارك كريم عبد العزيز مؤخرا كضيف شرف في فيلم "الست" بطولة منى زكي عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

شخصية كريم عبد العزيز في فيلم الست

ويجسد كريم عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم شخصية "شريف باشا صبري" شقيق الملكة نازلي وخال الملك فاروق، والذي وقع في حب أم كلثوم وكان يرغب في الزواج بها غير أن الزيجة لم تكتمل.

ويظهر كريم عبد العزيز في فيلم “الست” كضيف شرف بعد طلب صديقه المخرج مروان حامد، وأيضا طلب الفنانة منى زكي في تجربتها الهامة في مسيرتها الفنية.



أبطال فيلم الست

ويشارك بالعمل كوكبة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، والفيلم من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

ويشارك كل من: أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

وفي وقت سابق تصدر النجم كريم عبد العزيز قمة إيرادات موسم صيف 2025، بتحقيق فيلمه الجديد المشروع X الذي ينتمي لأجواء الإثارة والأكشن لـ141 مليونا و650 ألفا و844 جنيها إيرادات داخل مصر فقط، بعد 17 أسبوع عرض وبيع مليون و66 ألف تذكرة، ولايزال الفيلم يحصد إيرادات أسبوعيا حتي الآن.

