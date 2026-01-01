الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس، فيتو
كريستال بالاس، فيتو
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد فولهام بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الخميس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس في مرمى فولهام في الدقيقة 39.

تشكيل كريستال بالاس ضد فولهام

تشكيل فولهام أمام كريستال بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 19

1.  أرسنال (45 نقطة)

2.  مانشستر سيتي (40 نقطة)

3.  أستون فيلا (39 نقطة)

4.  ليفربول (32 نقطة)

5.  تشيلسي (30 نقطة)

6.  مانشستر يونايتد (30 نقطة)

7.  سندرلاند (28 نقطة)

8.  إيفرتون (28 نقطة)

9.  برينتفورد (26 نقطة)

10.  نيوكاسل (26 نقطة)

11. كريستال بالاس (26 نقطة)

12. فولهام (26 نقطة)

13. توتنهام (25 نقطة)

14. برايتون (25 نقطة)

15. بورنموث (23 نقطة)

16. ليدز (20 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (14 نقطة)

19.  بيرنلي (12 نقطة)

20.  وولفرهامبتون (3 نقاط)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستال بالاس ضد فولهام كريستال بالاس فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

هالاند يغرد في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads