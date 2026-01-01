الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أحدث أسعار الأرز اليوم الخميس

سعر الأرز
سعر الأرز
18 حجم الخط

يُعد الأرز من أهم المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، حيث يحتل مكانة رئيسية على موائد ملايين الأسر، ويُشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي. 

ولا يقتصر دور سلعة الأرز على كونه غذاءً رئيسيًا، بل يمتد ليشمل دوره الاقتصادي باعتباره محصولًا زراعيًا يوفر فرص عمل ويسهم في دعم دخل المزارعين

 

أسعار الارز  اليوم   

وننشر أسعار الأرز والشعير اليوم الخميس في الأسواق والمضارب المحلية وفقا للتحديثات الأخيرة  كالتالي:

سعر طن  سعر الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة نحو 13300 جنيه  حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.


سعر طن الأرز الشعير اليوم «عريض الحبة» نحو 15500 جنيه  حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

 سعر  طن الأرز الأبيض

 سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 22 ألف جنيه  حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

سعر طن الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» نحو 19،000 جنيه حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

سعر كيلو الارز  
 

كيلو الأرز الشعير الرفيع: من 16 إلى 18 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.


كيلو الأرز الشعير العريض: من 17.5 إلى 18 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.


كيلو الأرز الأبيض الرفيع: من 25 إلى 26 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.


كيلو الأرز الأبيض العريض: من 27 إلى 29 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.
 
سعر شيكارة الارز


 سعر شيكارة الأرز 10 كيلو اليوم يتراوح بين 250 إلى 290 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.
  سعر شيكارة الأرز زنة 25 كيلو يتراوح بين 625 إلى 725 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الأرز اليوم أسعار الارز سعر شيكارة الارز أسعار الأرز اليوم الخميس الأرز الأبيض الارز الشعير الأرز الأبيض عريض الحبة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads