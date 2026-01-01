هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

18 حجم الخط

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من هند من محافظة المنيا، حول حكم رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة، وهل الأفضل للمصلي أن ينظر إلى السماء أم إلى موضع السجود، موضحًا أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده عند الوقوف بين يدي الله عز وجل.

حكم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة في السنة النبوية

وأوضح أمين الفتوى، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، لما في ذلك من مخالفة لحالة الخشوع والخضوع التي ينبغي أن يكون عليها المصلي، مشيرًا إلى أن هذا النهي جاء في أحاديث صحيحة تؤكد أهمية الأدب الظاهري في الصلاة.

رأي المذاهب الفقهية في موضع نظر المصلي

وبيّن الشيخ محمد كمال أن النظر إلى موضع السجود سنة عند السادة الأحناف، ومستحب عند السادة الشافعية، وليس ركنًا من أركان الصلاة، وبالتالي فإن تركه لا يُبطل الصلاة ولا يؤثر في صحتها، لكنه يفوّت على المصلي كمال الهيئة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم.

الخشوع مقصد شرعي والنظر للأسفل أدعى له

وأشار أمين الفتوى إلى أن العلماء استنبطوا هذا الحكم من مجموع الأحاديث النبوية، حيث رأوا أن النظر إلى موضع السجود أدعى للخشوع، وأقرب لاستحضار عظمة الوقوف بين يدي الله، لافتًا إلى أن هذا الأدب يُستحب في جميع هيئات الصلاة؛ في القيام والركوع والسجود، لأن النظر إلى الأسفل يُجسّد معنى الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى.

هل تبطل الصلاة برفع البصر؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

وأكد الشيخ محمد كمال أن رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة لا يُبطلها، ولا يوجب سجود السهو، وإنما يُعد تركًا لسنة أو مستحب بحسب اختلاف المذاهب، مشددًا على أن الصلاة صحيحة في جميع الأحوال، مع التأكيد على أن الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الصلاة كمالًا وأجرًا وخشوعًا.

