كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة كريستال بالاس ضد فولهام بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس في مرمى فولهام في الدقيقة 39، وتعادل توم كايرني لفريق فولهام في الدقيقة 80.

تشكيل كريستال بالاس ضد فولهام

تشكيل فولهام أمام كريستال بالاس

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. أرسنال (45 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (33 نقطة)

5. تشيلسي (30 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (30 نقطة)

7. سندرلاند (28 نقطة)

8. إيفرتون (28 نقطة)

9. كريستال بالاس (27 نقطة)

10. فولهام (27 نقة)

11. برينتفورد (26 نقطة)

12. نيوكاسل (26 نقطة)

13. توتنهام (25 نقطة)

14. برايتون (25 نقطة)

15. بورنموث (23 نقطة)

16. ليدز (21 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (14 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (3 نقاط)

