مع تحور فيروس الإنفلونزا وتفاقم الأمراض المزمنة، التطعيمات المطلوبة في 2026

هناك اعتقاد سائد بأن اللقاحات حكر على الأطفال، ولكنها أيضًا مهمة لكبار السن لذلك التقدم في العمر الذي يصاحبه تراجع طبيعي في كفاءة الجهاز المناعي، يجعل البالغين خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة أكثر عرضة للعدوى ومضاعفاتها.

ومع العام الجديد 2026 يحث الأطباء على أهمية التطعيمات سواء للأطفال أو الكبار مع الحرص على تناولها في مواعيدها المحددة.



ومع ازدياد أعداد كبار السن وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، لم تعد الوقاية خيارًا ثانويًّا، بل ضرورة صحية.

تأتي أهمية التطعيمات كوسيلة بسيطة وفعَّالة للحفاظ على الصحة وجودة الحياة وفق ما نشر على Health shots.



لماذا يعد تطعيم البالغين أكثر أهمية مما نتصور؟

يؤكد الدكتور سياماسيس باندوبادياي، الطبيب استشاري أمراض الروماتيزم، أن تطعيم البالغين يمثل ركنًا أساسيًا في الصحة طويلة الأمد، لكنه غالبًا ما يهمل.



1. العدوى الموسمية أشد وطأة وتؤثر على الاستقلالية

قد تبدو أمراض مثل الإنفلونزا بسيطة، لكنها قد تتحول إلى تهديد حقيقي لكبار السن، خصوصًا لمن تجاوزوا 65 عامًا أو المصابين بالسكري، وأمراض القلب، والانسداد الرئوي المزمن.

فقد تؤدي نوبة واحدة إلى إرهاق شديد وضيق تنفس يمتد لأسابيع، ويحدّ من القدرة على الحركة والاستقلالية.



ويشير الدكتور باندوبادياي إلى أن تحديث التطعيمات أمر ضروري لأن فيروسات الإنفلونزا تتغير سنويًا، مؤكدًا أن المواظبة على اللقاح تساعد كبار السن على البقاء نشطين، وتقلل من دخول المستشفيات، وتحافظ على جودة حياة أفضل.



2. العدوى تنتشر بصمت داخل الأسرة

في كثير من المجتمعات، تعيش أجيال متعددة تحت سقف واحد، ما يزيد فرص انتقال العدوى دون ملاحظة.

فالتعامل اليومي من مشاركة الطعام إلى الجلوس معًا قد ينقل الجراثيم بسهولة.



ويحذر من أن عدوى خفيفة لدى أحد أفراد الأسرة قد تتحول إلى حالة شديدة لدى الرضع، أو النساء الحوامل، أو أصحاب المناعة الضعيفة.

ويضرب الدكتور باندوبادياي مثالًا بفيروس الهربس النطاقي، الذي قد يؤدي إلى جدري الماء لدى غير المحصنين.

يسهم تطعيم البالغين في إنشاء حاجز وقائي داخل الأسرة، يقلل من انتقال العدوى الصامت.



3. العدوى قد تفاقم الأمراض المزمنة

إدارة الأمراض المزمنة تتطلب توازنًا دقيقًا، وأي عدوى قد تخلّ بهذا التوازن، فالإنفلونزا قد تحفّز نوبات الربو أو تفاقم أمراض القلب، بينما قد يؤدي الهربس النطاقي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم لدى مرضى السكري.



وتشير دراسات إلى أن العدوى تزيد الالتهاب والإجهاد على الجسم، ما يصعّب السيطرة على الحالات المزمنة.

ويساعد التطعيم على تقليل خطر الإصابة، والحفاظ على استقرار الحالة الصحية، والحد من الزيارات المتكررة للطبيب.



الوقاية خير من العلاج

في ظل تزايد مقاومة المضادات الحيوية، أصبحت الوقاية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

فاللقاحات تقلل الحاجة إلى المضادات، وتخفض معدلات دخول المستشفيات، وتحمي الأفراد والمجتمعات.



ومع حلول عام 2026، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب المختص لمعرفة اللقاحات المناسبة وفق العمر والحالة الصحية ونمط الحياة.

