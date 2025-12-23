هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء

18 حجم الخط

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تتابع على مدار الساعة توافر الأدوية المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا مع دخول موسم الشتاء، بما يضمن وصول الدواء للمواطنين دون انقطاع.

متابعة مستمرة للمخزون الYستراتيجي لدى المصانع والموردين

وأوضح أن الهيئة تجري متابعة مستمرة للمخزون الاستراتيجي لدى المصانع والموردين، خاصة أدوية المناعة ومثائلها، مشيرا إلى أن مخزون الخامات يكفي لأكثر من 3 أشهر، وفي بعض الحالات يصل إلى 6 أشهر، بما يدعم استقرار الإنتاج.



وأضاف أن الهيئة تحرص على توفير بدائل ومثائل لكل مستحضر دوائي، مؤكدًا أنه لا يوجد دواء بلا بديل يؤدي نفس الغرض العلاجي، بما يمنع حدوث أزمات أو نقص في السوق.

إجراءات عاجلة تشمل مراجعة خطط التوزيع وتوجيه الإمدادات

وأشار إلى أنه في حال رصد أي نقص محتمل، تفعل إجراءات عاجلة تشمل مراجعة خطط التوزيع وتوجيه الإمدادات بما يضمن التوافر داخل الصيدليات، مع تطبيق آليات التوزيع الأفقي على مستوى الجمهورية.



ودعا المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 15301 أو زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية للاستعلام عن أماكن توافر الدواء، مؤكدا أن الهيئة تهتم بكافة المستحضرات الدوائية، مع ضمان جاهزية خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق خلال الموسم الشتوي.

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام بعض الحقن المخصصة لعلاج نزلات البرد، المعروفة بحقنة البرد خاصة تلك التي تحتوي على أكثر من مادة فعالة مجتمعة، لما قد يسببه ذلك من تفاعلات خطيرة داخل الجسم تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأوضحت هيئة الدواء أن هذه الحقن قد تؤدي إلى أعراض صحية خطيرة مثل:

التعب الشديد والإرهاق.

ارتفاع مستويات السكر والضغط.

اضطراب الهرمونات وضعف المناعة.

مشاكل في الجهاز الهضمي، ما يجعلها خطرة على مرضى السكر والضغط.

