خارج الحدود

شرطة سويسرا: من السابق لأوانه تحديد سبب حريق حانة منتجع التزلج

أعلن جايتان لاثيون المتحدث باسم شرطة كانتون (فاليه) بجنوب غرب سويسرا اليوم الخميس، أنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق، الذى اندلع داخل حانة بمنتجع (كران مونتانا) للتزلج فى البلاد ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 100 آخرين.

ترجيحات إعلامية بوقوف الألعاب النارية وراء الحريق

ورجحت وسائل الإعلام السويسرية - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم، أن يكون الحريق قد نجم عن ألعاب نارية خلال حفل موسيقي.

وفي سياق متصل، صرحت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان لها صدر اليوم - بأن الشرطة السويسرية تقدر عدد الضحايا بنحو 40 شخصا.. قائلة: إنه لم يكن بالإمكان التعرف على هوية الضحايا فورا نظرا لخطورة الحروق التي لحقت بهم.

الادعاء العام: لا دلائل على عمل إرهابي

ووفقا لبياتريس بيلو المدعية العامة في مكتب المدعي العام في كانتون (فاليه)، لا يوجد دليل يشير إلى أن الحريق كان عملا إرهابيا، وأظهرت صور نشرتها عدة وسائل إعلام مبنى مشتعلا وأشخاصا يصرخون ويركضون في الظلام.

فرض حظر طيران واستمرار عمليات الطوارئ

وأُغلقت المنطقة بالكامل وفرضت منطقة حظر طيران فوق المنتجع حسبما صرح متحدث باسم الشرطة، مؤكدا أن سبب الحريق لا يزال مجهولا، قائلا: لا تزال عمليات الاستجابة الطارئة جارية.

وجهة سياحية شهيرة

وكان الانفجار قد وقع الساعة 1:30 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (00:30 بتوقيت جرينتش) في حانة تدعى لو كونستليشن وهي وجهة سياحية شهيرة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة أفاد بأن أكثر من 100 شخص كانوا يحتفلون برأس السنة الجديدة وقت وقوع الانفجار.

