ضبط 4 رجال و7 سيدات لاستغلال 15 حدثا في أعمال التسول بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، وحرصها على توفير الحماية اللازمة لهم من مختلف صور الاستغلال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن.

أسفرت الجهود عن ضبط (4 رجال و7 سيدات)، من بينهم 8 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.

كما تم ضبط (15 حدثًا) من المعرضين للخطر، حال قيامهم بأعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التي تعذر الوصول إلى أهليتها، تمهيدًا لإيداعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لكافة صور استغلال الأطفال، حفاظًا على حقوقهم وسلامتهم، وتطبيقًا لأحكام القانون.

