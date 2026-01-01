حملات مرورية تضبط 95 ألف مخالفة و61 حالة تعاطي مخدرات

18 حجم الخط

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، جهودها المكثفة لضبط حركة المرور وتعزيز الانضباط على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 95649 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1463 سائقًا، وتبين إيجابية 56 حالة تعاطي مواد مخدرة.

الطرق الدائرية ومناطق الأعمال تحت المراقبة

في إطار متابعة تطبيق القانون بمنطقة الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 751 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 95 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات تعاطي مواد مخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.